Ricettazione: assolto a Vibo 60enne di Coccorino

Il Tribunale di Vibo Valentia, presieduto dal giudice giudice Rosa Maria Luppino, ha assolto con la formula ampia Giacomo Iamundo, 60 anni, di Coccorino, frazione di Joppolo. I fatti risalgono al settembre del 2013, quando un gruppo di cittadini tedeschi, in vacanza a Coccorino, aveva patito un furto presso l’abitazione che avevano locato. Un controllo sul territorio operato dai carabinieri aveva portato al rinvenimento di parte della refurtiva in un’auto nella disponibilità di Iamundo. Da qui la contestazione di aver ricevuto beni provento di delitto. L’accusa, tuttavia, non ha retto al vaglio del Tribunale che, disattendendo la richiesta di condanna, ha accolto le argomentazioni del difensore di fiducia, l’avvocato Francesco Manti, che ha sostenuto l’assoluta estraneità del proprio assistito rispetto ai fatti in contestazione ed oggetto del capo d’imputazione.

