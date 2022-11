Incidente stradale a Vibo, scontro tra auto con due feriti

Brutto incidente stradale in serata a Vibo Valentia dove – lungo l’arteria che da contrada Bitonto e dal quartiere Moderata Durant conduce al bivio per San Gregorio d’Ippona – due auto si sono scontrate frontalmente. Per liberare i conducenti dalle due vetture si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, prontamente intervenuti dalla sede del comando provinciale. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasferire i due feriti in ospedale per le cure del caso. Per i rilievi, le indagini, l’esatta ricostruzione dell’incidente, al fine di accertare eventuali responsabilità, sono invece intervenuti i carabinieri della locale Stazione. La strada è stata momentaneamente chiusa al transito per agevolare i soccorsi ed i necessari rilievi.

