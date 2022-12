Illuminazione a Vibo e interdittive, il Tar concede la sospensiva alla Ligeam

E’ stata accolta la domanda cautelare – e quindi la sospensiva – proposta dalla società Ligeam srl di Michele Lico contro il Comune di Vibo Valentia. In particolare, la prima sezione del Tar di Catanzaro con apposita ordinanza ha sospeso l’efficacia della determinazione dirigenziale del Comune di Vibo del 28 ottobre scorso con cui era stata dichiarata la risoluzione dei contratti n. 85 del 28.04.2006, n. 5 del 4.02.2009 e n. 188 del 12.04.2019 stipulati con Ligeam s.r.l.

L’udienza di merito del ricorso al Tar da parte della Ligeam contro il Comune è stata fissata per il 7 giugno 2023 e sino a tale data la risoluzione dei contratti resterà sospesa.

La domanda cautelare è stata accolta dal Tar poiché “nel bilanciamento tra i contrapposti interessi della ricorrente e del resistente Comune risulta preminente quello pubblico alla prosecuzione del servizio di illuminazione con il nuovo operatore; – il pregiudizio rappresentato dalla ricorrente è comunque suscettibile di favorevole apprezzamento in relazione all’esigenza della formazione in contraddittorio dello stato di consistenza del materiale e degli impianti di illuminazione”. [Continua in basso]

La sospensiva interessa quindi la risoluzione per inadempimento, la segnalazione al casellario delle imprese, l’escussione delle polizze, l’applicazione della penale e viene consentita solo la prosecuzione del servizio da parte del nuovo gestore scelto dal Comune (aderendo alla convenzione Consip), cioè la City Green Light s.r.l., non costituita in giudizio. Sospensiva anche per la determinazione n. 2077 del 18.11.2022 di applicazione della penale nei confronti della Ligeam quantificata in euro 2.652.089,75 euro.

Ricordiamo infatti che il Comune di Vibo aveva deciso di applicare alla ditta Ligeam Srl – incaricata nel 2006, nel 2009 e nel 2019 di realizzare interventi di efficienza energetica e di gestire il servizio di illuminazione pubblica in città – una penale da 2,6 milioni di euro.



La decisione del Comune di Vibo di arrivare alla risoluzione dei contratti con la Ligeam srl nasce da un’interdittiva. La società dell’imprenditore Michele Lico il 27 febbraio 2020 ha infatti ricevuto dalla Prefettura di Roma la misura dell’interdittiva antimafia, percui il Comune ha proceduto con apposita determina dirigenziale sia alla risoluzione del contratto d’appalto e sia ad applicare una penale a titolo di liquidazione del danno come da apposita clausola del contratto. Posto che l’appalto in questione ammontava a ben 26 milioni e mezzo di euro, applicando una penale del 10% “Palazzo Luigi Razza” si è arrivati alla cifra di due milioni e 600mila euro chiesti alla Ligeam.

