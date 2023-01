‘Ndrangheta, latitante calabrese arrestato a Milano – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

La Squadra mobile di Catanzaro ha arrestato a Milano l’imprenditore Antonio Saraco, di 69 anni, di Badolato, latitante dal mese di maggio dello scorso anno per essersi sottratto all’esecuzione di un ordine di carcerazione emesso a suo carico dopo che è diventata definitiva la sua condanna a dieci anni di reclusione per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Saraco è stato rintracciato dagli agenti in una casa popolare del quartiere Vialba. L’operazione che ha portato all’arresto del latitante è stata condotta con la collaborazione della Squadra mobile del capoluogo lombardo e del personale del Servizio di Polizia scientifica della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato. L’inchiesta in cui è rimasto coinvolto Antonio Saraco è quella denominata “Itaca Free Boat” coordinata nell’estate del 2013 dalla Dda di Catanzaro e riguardante presunti illeciti nella gestione del porto di Badolato. Saraco, nel momento in cui è stato sorpreso dagli agenti, ha esibito un falso documento d’identità intestato ad un cittadino spagnolo.