Petrol Mafie: il bitume per la Provincia di Vibo e gli incontri fra Solano e D’Amico

Il Pm Antonio De Bernardo

Udienza del processo Petrol Mafie dedicata oggi ad una specifica contestazione, quella che si è svolta dinanzi al Tribunale collegiale di Vibo Valentia presieduto dal giudice Gianfranco Grillone. In particolare la Dda di Catanzaro – oggi rappresentata in aula dal pm Antonio De Bernardo – ha chiamato a deporre il maresciallo del Ros Vincenzo Franco, il quale si è soffermato sul capitolo relativo alle forniture di bitume alla Provincia di Vibo Valentia. L’esame del teste ha quindi permesso all’ufficio di Procura di ripercorrere il tentativo dell’ente di affidare alcuni lavori pubblici per l’asfalto delle strade provinciali alla società “Dr Service” di Giuseppe D’Amico, 50 anni, di Piscopio, fra i principali imputati del processo ed attualmente detenuto.



In particolare, l’esame del teste si è concentrata su un pranzo dell’11 dicembre 2018 in un ristorante di Sant’Onofrio. Attraverso le intercettazioni e le captazioni, i carabinieri del Ros sono arrivati ad analizzare alcune trattative per l’acquisto di bitume da parte della Provincia di Vibo di cui Salvatore Solano (sindaco di Stefanaconi) ne era divenuto ad ottobre 2018 il presidente. [Continua in basso]

Salvatore Solano imputato a piede libero

Allo stesso tavolo del ristorante di Sant’Onofrio si sarebbero ritrovati l’imprenditore Giuseppe D’Amico (ora il cugino Salvatore Solano e Isaia Angelo Antonio Capria di Nicotera, dipendente della Provincia di Vibo. Fra gli argomenti di interesse investigativo trattati– per come riferito – vi era anche la possibilità che Giuseppe D’Amico garantisse “delle forniture di bitume” all’ente Provincia di Vibo. A tale pranzo era poi seguita una determina della Provincia per la fornitura diretta da parte della società di Giuseppe D’Amico di conglomerato bituminoso. Fornitura in seguito non eseguita in quanto il materiale era risultato di scarsa qualità. “Il pranzo è durato un paio di ore – ha riferito in aula l’investigatore – e, secondo la nostra ricostruzione, D’Amico riferiva a Solano che la Dr Service di Maierato era in grado di fornire bitume per la Provincia. Si trattava di bitume rigenerato proveniente dagli scarti dei lavori autostradali che veniva poi riposizionato nuovamente. Solano chiedeva quindi il favore a D’Amico di sistemare una strada, mentre D’Amico chiedeva al presidente della Provincia di sistemare una pratica con una dirigente della Provincia riguardante l’ampliamento del sito di stoccaggio rifiuti della Dr Service”.

Nel riquadro a destra Salvatore Solano ed il cugino Giuseppe D’Amico

Si arriva così al 2 aprile 2019 quando D’Amico chiamava Solano al telefono per incontrarsi nella sede della Dr Service. Attraverso le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza della Dr Service – ha ricostruito in aula il maresciallo del Ros – abbiamo identificato l’arrivo di un’auto dalla quale sono scesi Solano ed i dipendenti della Provincia Antonio Francolino e Totò Capria Isaia. L’autista dell’auto non siamo invece riusciti ad identificarlo. I tre sono stati poi raggiunti da Giuseppe D’Amico e dal nipote Michele D’Amico e nell’occasione abbiamo in particolare intercettato con l’uso di un captatore informatico D’Amico e Capria parlare di un incidente occorso a tale Cristian Gallone. La discussione fra i presenti si spostava quindi sui costi del materiale, con Francolino che chiedeva di ribassare il prezzo. Un mezzo della Provincia avrebbe ritirato il bitume per poi verificarne la tenuta. Si puntava ad un impegno di spesa fra le cinque e le diecimila euro con Capria che affermava che avrebbe mandato degli operai per prelevare il bitume. D’Amico rassicurava Solano, mentre Francolino dava istruzioni per la lettera di proposta relativa alla fornitura di bitume”.



Il maresciallo del Ros ha quindi sottolineato in aula che in tale fase la ricostruzione degli avvenimenti è avvenuta esclusivamente attraverso le intercettazioni, non esistendo alcuna documentazione al riguardo prima della determina. “Si arriva così al 12 giugno 2019 e D’Amico incontrava Solano per il bitume, ma mancava il pagamento per la fornitura, con D’Amico che è stato intercettato mentre diceva al dirigente Del Vecchio della Provincia: “Ti voglio bene ingegnere, fate il bravo….”.La determina per la fornitura del bitume arriva così l’1 luglio 2019 e il 5 luglio 2019 viene intercettata una conversazione fra D’Amico e il presidente della Provincia Salvatore Solano. Tra gli argomenti toccati vi era quello inerente alcuni lavori di rifacimento di una strada a San Cono, frazione di Cessaniti, per i quali Solano dava sostanzialmente incarico al D’Amico.