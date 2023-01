Calabria: giovane 17enne viene dimessa dall’ospedale e poi muore nella notte in casa

di Matteo Lauria



Giovane 17enne muore in casa dopo le dimissioni dall’ospedale. Morte sospetta a Corigliano Rossano. Secondo quanto emerge l’adolescente avrebbe avvertito i primi sintomi nella notte, in particolare vomito e diarrea. A questo punto i genitori optano per il pronto soccorso del presidio ospedaliero “Guido Compagna” di Corigliano per ben due volte, i cui sanitari prestano le prime cure, ma poi decidono per le dimissioni. Nel corso della notte la situazione precipita, e la giovane muore nel proprio letto. Avviate le indagini in mano ai carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano. La vittima pare avesse delle patologie pregresse. Il magistrato di turno della procura della repubblica del tribunale di Castrovillari sta valutando se disporre l’esame autoptico.