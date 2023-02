‘Ndrangheta, catturato a Napoli il killer Sestito: era evaso dai domiciliari

Era fuggito dalla sua abitazione a Pero, nel Milanese, il 30 gennaio scorso. Attendeva la pronuncia del ricorso in cassazione per l’omicidio del boss cosentino Vincenzo Femia

I carabinieri di Milano, con il supporto dei colleghi di Napoli, hanno catturato il killer della ‘ndrangheta Massimiliano Sestito, evaso dai domiciliari a Pero, nel milanese, il 30 gennaio. Il fuggiasco è stato rintracciato e catturato dai militari alla Stazione Circumvesuviana di Sant’Anastasia in provincia di Napoli. Da inizio gennaio era ai domiciliari con il braccialetto elettronico. L’uomo, che aveva già scontato una condanna per l’omicidio del Renato Lio nel 1991, attendeva la pronuncia del ricorso in cassazione per l’omicidio del boss cosentino Vincenzo Femia.

‘Ndrangheta: la fuga e l’escalation criminale di Massimiliano Sestito