Indagini sono in corso per chiarire le cause della morte di una donna di 65 anni, il cui cadavere è stato trovato in un pozzo a Cetraro, nel Cosentino. Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco. Non si esclude nessuna ipotesi sulla dinamica di quanto è accaduto. (Agi)