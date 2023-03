Parroco aggredito nel Vibonese in sacrestia, indagini in corso

L’aggressore è un 46enne già noto alle forze dell’ordine per rapine e furti

Indagini in corso sull’aggressione ai danni del parroco di San Costantino Calabro, don Oreste Borrelli. L’aggressore, 46 anni, del luogo, è già noto alle forze dell’ordine per vari reati, dalla rapina ai furti ai danni di persone anziane del paese, sino al furto di energia elettrica. Il sacerdote è stato aggredito e spintonato al muro nella sacrestia della chiesa di San Costantino Calabro dal 46enne in cerca di denaro. Sono stati alcuni fedeli ad accorgersi di quanto stava avvenendo ed a prestare aiuto al sacerdote. Al contempo, l’aggressore è stato portato fuori dalla sacrestia ed allontanato.