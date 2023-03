Naufragio di Cutro: ritrovati due nuovi cadaveri, le vittime salgono a 81

Con il ritrovamento del corpo di un uomo di circa 30 anni sale a ottanta il bilancio provvisorio dei migranti che hanno perso la vita nelle acque antistanti Steccato di Cutro, in provincia di Crotone, il 26 febbraio scorso. Poco dopo il corpo senza vita di un altro uomo è stato trovato a Steccato di Cutro. E’ stato un elicottero della Guardia costiera ad avvistare dall’alto un cadavere nel tratto di mare antistante il comune di Belcastro, in provincia di Catanzaro, alcuni chilometri a sud del luogo del naufragio. Dall’elicottero sono state allertate le squadre di terra ed è stato chiesto l’ausilio anche della Polizia municipale del vicino comune di Botricello. Il corpo recuperato è quello di un uomo dall’apparente età di 30 anni, in avanzato stato di decomposizione, difficile da identificare essendo rimasto in acqua per sedici giorni. Sul posto sono intervenuti anche la Squadra scientifica della Polizia di Stato e il medico legale per autorizzare la rimozione del cadavere.

