Incidente fra due bus a Vibo, feriti alcuni ragazzi

Incidente fra due autobus stamane a Vibo Valentia lungo la strada provinciale 606 che dalla città conduce allo svincolo autostradale di Sant’Onofrio. Per cause ancora in corso di accertamento, i due mezzi con a bordo diversi studenti di sono scontrati. Alcuni ragazzi hanno riportato lievi ferite e per loro si sono rese necessarie le cure dei sanitari del Pronto soccorso del locale ospedale dopo un intervento sul luogo dell’incidente da parte di un’equipe del 118. Il traffico veicolare, dopo una prima fase di rallentamento successiva all’incidente, è ripreso regolarmente.

