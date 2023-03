Vibo, incendio all’interno della scuola Murmura – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Un grosso incendio si è sviluppato questo pomeriggio all’interno della scuola Murmura, in pieno centro cittadino a Vibo Valentia – precisamente nel quartiere Sant’Aloe di fronte alla Questura. Dalla struttura si è alzata una densa colonna di fumo, visibile da tutto il circondario. L’edificio è chiuso da diversi mesi per lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico. Secondo quanto si apprende, avrebbe preso fuoco del materiale all’interno di un locale adibito dall’impresa appaltatrice dei lavori, commissionati dal Comune, come deposito di attrezzi e materiale. Da qui il rogo. Da accertare le cause. Intanto sul posto sono immediatamente intervenute due squadre di vigili del fuoco del Comando provinciale: con l’ausilio di due autobotti stanno provvedendo all’estinzione delle fiamme. Giunti anche il sindaco di Vibo, Maria Limardo, ed altri esponenti dell’amministrazione comunale. Tra i primi ad accorrere la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Murmura, Tiziana Furlano. Presente anche la Polizia locale che ha provveduto a transennare l’area. «Stiamo effettuando tutti i controlli necessari per avere riscontro dalle registrazioni video delle telecamere che, ne sono certa, ancora una volta ci aiuteranno», il commento del sindaco.