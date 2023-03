Le nuove leve della ‘ndrangheta: martedì 21 torna su LaC Mammasantissima

La ‘ndrangheta, è ormai risaputo, è un affare di famiglia. Questo racconta la storia giudiziaria e non solo. Ma chi sono i padrini del futuro? Ripartirà da qui la nuova puntata di Mammasantissima – Processo alla ‘ndrangheta, la trasmissione televisiva condotta da Pietro Comito in onda martedì 21 marzo alle 21:00 su LaC Tv.

La ‘ndrangheta è ereditaria, è una sorta di patologia genetica alla quale serve una cura che non può essere solo giudiziaria. Nella ‘ndrangheta, di generazione in generazione, si eredita quasi tutto: il blasone criminale, le ricchezze, il sangue. Ma chi sono le nuove leve della criminalità organizzata? E quali sono le famiglie oggi egemoni in Calabria? Questo e tanto altro nella prossima puntata di Mammasantissima che tornerà anche sulla strage di Duisburg, sui mandamenti. E poi ancora Cetraro, la Sibaritide, il Vibonese: quali sono i principali processi in corso in Calabria?

