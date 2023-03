Mammasantissima, gli omicidi che cambiarono la storia della ‘Ndrangheta

La strage al mercato di Locri segnerà per sempre la città. È il 23 giugno del 1967. La sparatoria causa la morte di un uomo innocente oltre a quella di altri due uomini ritenuti vicini alle ‘ndrine locali. Questo è solo uno degli esempi di omicidi che cambiarono la storia della ‘Ndrangheta in Calabria. Una lunga scia di sangue che conta boss ma anche persone lontane dalle dinamiche mafiose, eliminati per errore o per stabilire un nuovo ordine. Dalla mattanza di Locri del 1967 al delitto del boss Giuseppe Nirta. L’elenco andato in onda nell’ottava puntata di Mammasantissima – Processo alla ‘ndrangheta. I dettagli su LaCnews24.it

