Scontro tra auto a Pizzo, fuori pericolo la donna rimasta ferita

Fuori pericolo la donna trasportata ieri in ambulanza all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia dopo un incidente stradale lungo la strada Statale 18 non lontano dallo svincolo autostradale di Pizzo. Due le auto che si sono scontrate: una Fiat 500 ed una Renault Clio. L’incidente ha provocato notevoli disagi alla circolazione stradale sino all’intervento della polizia municipale di Pizzo che ha deviato la circolazione verso la ex statale 522. Sul posto per i rilievi del caso ed accertare eventuali responsabilità si sono portati anche i carabinieri.

