Arrestato latitante nel Reggino: stava con la moglie in una vecchia casa di campagna

Arrestato dai carabinieri della Compagnia di Taurianova Giuseppe Zappia, classe 1981, latitante dal gennaio del 2021. È sorpreso mentre si allontanava a bordo di un fuoristrada dalle campagne di San Martino di Taurianova. Ritenuto responsabile dell’importazione in Francia di circa 1000 kg di cocaina dal Sudamerica, l’uomo è stato condannato in via definitiva a 10 anni di reclusione dalla magistratura transalpina che ha emesso un mandato di arresto europeo per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e per il quale dovrà espiare la pena residua di 6 anni e 5 mesi di reclusione. I carabinieri lo hanno scovato insieme alla moglie nel comune di Taurianova: i due vivevano all’ultimo piano di una vecchia costruzione ubicata in una zona strategica nella frazione di San Martino, difficilmente raggiungibile in auto e distante dalle principali arterie stradali, essendo limitrofa alle vaste aree rurali che fanno da cornice al piccolo centro cittadino. Giuseppe Zappia, dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso la Casa circondariale di Palmi a disposizione del procuratore generale presso la Corte D’Appello di Reggio Calabria in vista delle conseguenti procedure estradizionali in Francia.

LEGGI ANCHE: Blitz a Rosarno, catturato il latitante Michelangelo Raso -Video