Pregiudicati in un bar lungo la costa vibonese, locale chiuso dalla polizia

Gli agenti del Posto fisso della Polizia di Stato di Tropea dopo serrati controlli in tutti i locali della costa maggiormente frequentati, al fine di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno identificato alcune persone con pregiudizi che si trovavano in un esercizio pubblico. La Squadra Mobile di Vibo Valentia, unitamente ai poliziotti di Tropea e della Divisione di polizia amministrativa della Questura, hanno così dato esecuzione al provvedimento del questore a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Tale provvedimento precede la chiusura dell’esercizio commerciale per sette giorni. Sospesa anche la licenza, in quanto dalle verifiche è emerso che nel bar stazionavano numerosi soggetti gravati da precedenti per omicidio e reati inerenti gli stupefacenti.