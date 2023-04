Incidente stradale a Joppolo, deceduto un giovane trentenne

Incidente stradale mortale stamane in contrada San Bruno Melia di Joppolo, non distante dal lungomare. Per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Punto è sbandata andando violentemente a schiantarsi contro il muro di recinzione di una casa. Nell’impatto ha perso la vita un giovane di 31 anni, Simone Furci, del luogo. Sul posto per i rilievi del caso si sono portati i carabinieri ed i vigili del fuoco provenienti da Vibo Valentia. Inutili i tentativi dei sanitari del 118 di strappare il giovane alla morte. Utili alla ricostruzione dell’incidente alcune telecamere di un vicino locale che hanno ripreso l’accaduto. Pare che il giovane si sarebbe dovuto recare all’aereoporto di Lamezia Terme per andare a prendere il padre di rientro in Calabria. La famiglia, conosciuta e ben voluta in paese, si era trasferita da qualche anno a Joppolo dopo un periodo trascorso per lavoro a Varese.