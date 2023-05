Autostrada A2 Pizzo – Sant’Onofrio: tamponamento tra più veicoli

A causa di un incidente stradale sulla A2 è bloccato il traffico sulla carreggiata Nord tra gli svincoli di Pizzo e Sant’Onofrio lungo un tratto interessato dagli eterni lavori di ammodernamento. Al momento la colonna dei veicoli fermi è di almeno cinque chilometri. Sul posto sono giunte anche due ambulanze e la polizia stradale per prestare i soccorsi ai feriti e per mettere in sicurezza la carreggiata. Per cause in corso di accertamento, il sinistro che ha coinvolto più veicoli di cui uno pesante, ha causato il ferimento di due persone.

LEGGI ANCHE: Incidente sull’A2 allo svincolo di Rosarno: un morto e due feriti

Bimba di 10 anni travolta ed uccisa sull’autostrada in Calabria