Giornata nera sulle strade calabresi: due morti in due diversi incidenti

Una giornata di sangue sulle strade calabresi. Due diversi incidenti, nelle province di Cosenza e Catanzaro, hanno provocato due morti. Stamattina l’impatto tra una Fiat Panda e un tir lungo la statale 107 Silana-Crotonese nel territorio di San Giovanni in Fiore. Gli operatori sanitari del 118 giunti sul luogo dell’incidente non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del conducente dell’utilitaria, un uomo di circa 50 anni. Nel pomeriggio invece ancora un incidente mortale, stavolta sulla statale 106 all’altezza di Cropani Marina, in provincia di Catanzaro. Due i mezzi coinvolti: una Citroën Saxo ed un autoarticolato, deceduto il conducente del veicolo leggero. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre la vittima delle lamiere. La dinamica è da accertare, mentre la strada è stata chiusa al traffico.

Questa mattina un incidente ha interessato anche il territorio vibonese: sull’A2, tra Sant’Onofrio e Pizzo, un maxi tamponamento ha coinvolti diversi veicoli e provocato il ferimento di dieci persone, nessuno dei quali in modo grave.

LEGGI ANCHE: Autostrada A2, tamponamento a catena tra Sant’Onofrio e Pizzo: coinvolti più veicoli – Video