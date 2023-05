Incidente tra Zambrone e Tropea, tre feriti nello scontro auto-camion

Un incidente è avvenuto nel pomeriggio lungo l’ex statale 522 tra Zambrone e Tropea. Coinvolti un’auto e un camion che, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati. Sul posto immediato l’intervento dei sanitari di Tropea che hanno prestato i primi soccorsi. I tre feriti sono stati portati al vicino ospedale di Tropea per le cure del caso. Nessuna delle persone coinvolte sarebbe in pericolo di vita.

