Auto affidata in custodia e poi rubata, imputato assolto a Vibo

Il Tribunale monocratico di Vibo Valentia (giudice Rosa Maria Luppino) ha assolto per non aver commesso il fatto Domenico Barbalaco, 34 anni, di Vibo Valentia, ma residente in Svizzera. Era accusato del reato di omessa custodia di veicolo. In particolare nell’ottobre del 2018 una Fiat Punto veniva sottoposta a sequestro dalla polizia per mancanza di copertura assicurativa e per questo affidata in custodia in contrada Vaccaro all’imputato. Alla notifica della polizia nell’ottobre 2021 del provvedimento di confisca dell’auto, la stessa non era più presente sul terreno ove l’imputato la deteneva in custodia e da qui la contestazione per omessa custodia del mezzo. Il pm aveva chiesto la condanna a 4 mesi. Il difensore, Demetrio Procopio, ha invece prodotto la denuncia di furto contro ignoti fatta non appena Barbalaco si è accorto che il mezzo non c’era più, E’ stato poi posto in rilievo che al momento dell’affidamento in custodia della Fiat Punto non era stato fatto il sopralluogo da parte delle forze dell’ordine in merito all’idoneità del terreno su cui l’auto era stata ricoverata. Non essendo emersa alcuna prova in ordine alla violazione dei doveri di custodia, il Tribunale ha assolto l’imputato.

