Vibo, auto rubata e detenzione di munizioni: scatta una denuncia

La Squadra Mobile di Vibo Valentia, congiuntamente alla polizia municipale, ha effettuato una perquisizione domiciliare in un’abitazione sita in una località periferica della città. All’interno del garage è stata così rinvenuta un’autovettura, modello Giulietta, risultata essere provento di un furto consumato in provincia di Catanzaro. Nel corso della perquisizione sono saltate fuori anche delle confezioni di munizioni calibro 7,65 abusivamente detenute. All’esito delle indagini, pertanto, si è registrato una denuncia alla locale Procura per i reati di detenzione abusiva di munizioni e ricettazione. I controlli a tappeto sono stati poi estesi in tutta l’area circostante e in altre zone rurali dove sono state rinvenute altre munizioni calibro 9 e calibro 8, oltre a diversi grammi di marijuana.

Marijuana a Vibo in auto e in casa: due denunce