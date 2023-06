Ospedale di Vibo: crolla il controsoffitto del Reparto di Ostetricia e Ginecologia

Non si registrano feriti. Per il commissario dell'Asp si tratta di una «vicenda assurda»

Asp Vibo, il generale Battistini

Sono venuti giù i pannelli del controsoffitto del Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ Ospedale civile “Jazzolino” di Vibo Valentia. L’incidente si è verificato questa notte ed ha interessato un’area del Reparto che riguarderebbe il corridoio. Appena un mese fa erano stati ultimati dei lavori proprio nel Reparto interessato dal crollo dove i tecnici dell’Asp si sono recati per verificare l’accaduto e ripristinare l’area. “Ci troviamo a dover affrontare una vicenda davvero assurda – ha dichiarato il Generale Antonio Battistini, commissario dell’Azienda sanitaria -. Andranno accertate nel più breve tempo possibile le responsabilità di quanto accaduto, ma interverremo tempestivamente per sanare questa ferita e ridare in pochi giorni ai cittadini il Reparto di Ostetricia”.

LEGGI ANCHE: Ospedale Serra, il comitato al commissario Battistini: «La sanità necessita di una rianimazione»