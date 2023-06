‘Ndrangheta e appalti in Calabria: ecco i nomi di tutti gli indagati

Numeri imponenti per l’operazione della Dda di Catanzaro eseguita dai carabinieri del Ros con il supporto dei comandi provinciali di Crotone, Cosenza, Catanzaro, Potenza, Parma, Brescia, Milano e Mantova e dello Squadrone Eliportato Calabria. In totale gli indagati sono 123. Ecco i destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere: Francesco Aracri; Salvatore Aracri; Francesco Carioti; Cesare Cervelli; Antonio Corbisieri; Pietro Curcio; Maurizio Del Proggetto; Mark Ulrich Goke; Pantaleone Laratta; Roberto Lumare; Salvatore Lumare; Domenico Megna; Mario Megna; Pantaleone Megna; Rosa Megna; Enrico Moscogiuri; Luigi Nisticò; Sandro Oliverio Megna; Santa Pace; Domenico Pace; Gaetano Russo; Stefano Strini. Ai domiciliari: Rosario Arcuri; Giovanni Bello; Massimiliano Maida; Salvatore Panebianco; Mauro Prospero; Piero Talarico; Josef Wieseer; Alessandro Frescura; Gustavo Vecchio; Giancarlo De Vona; Giuseppe Germinara; Vincenzo Sculco. Gli indagati: ADAMO Nicola, nato 31.07.1957 a Cosenza; ALTAVILLA Euclide, nato a Francavilla Fontana (BR) il 16/08/1978; ARACRI Francesco, nato a Crotone il 30/01/1961; ARACRI Giuseppe, nato a Crotone il 09/08/1974; ARACRI Salvatore, nato a Crotone il 12/02/1953; ARCURI Rosario, nato a Rocca di Neto (KR) il 08/04/1977; BASCO Paolo, nato a San Cipriano d’Aversa (CE) il 22/01/1959; BELLO Giovanni, nato a Parma il 20/06/1964; BENETTI Mirko, nato a Roma il 13/10/1973; BENINCASA Francesco Mario, nato a Rocca di Neto in data 01/05/1965; BENNARDO Francesco Salvatore, nato a Rossano (CS) il 19/01/1958; [CLICCA IN BASSO SUL TASTO “AVANTI” PER LEGGERE I NOMI DEGLI ALTRI INDAGATI]