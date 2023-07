Incidente in moto al bivio di Maierato: interviene l’elisoccorso

Un incidente in moto si è verificato poche ore fa sulla SS 110 nei pressi d el bivio per Maierato. Per cause in corso di accertamento la moto guidata da un ragazzo di 16 anni è caduta rovinosamente a terra. Il giovane ha riportato gravi ferite. Sul posto l’ambulanza del 118, i cui medici, vista la gravità delle condizioni hanno allertato l’elisoccorso. Il mezzo ha trasportato il ferito all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro.