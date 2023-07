Imponimento e Petrol Mafie: lascia il carcere ex consigliere comunale di Vibo

Ha lasciato il carcere per gli arresti domiciliari l’ex consigliere comunale di Vibo Valentia, Franco Tedesco, 55 anni, coinvolto nelle operazioni antimafia denominate Imponimento e Petrol Mafie. Ad accogliere le istanze per una gradazione della misura cautelare sono stati i diversi Collegi dei Tribunali di Lamezia Terme (dinanzi al quale si sta celebrando il processo Imponimento) e Vibo Valentia (dinanzi al quale si sta tenendo il processo Petrol Mafie). Franco Tedesco è difeso dagli avvocati Stefano Luciano e Vincenzo Belvedere. L’architetto Tedesco, attivo nel settore dei lavori edili ed impegnato nella vita politica locale, è accusato dei reati di associazione mafiosa (clan Anello di Filadelfia guidato dal boss Rocco Anello) ed estorsione aggravata dal metodo mafioso. Avrebbe contribuito anche alla strategia politica del clan Anello in occasione delle elezioni politiche del 2018. Era detenuto in carcere dal luglio del 2020 (operazione Imponimento), mentre nell’aprile 2021 si è aggiunta l’inchiesta della Dda di Catanzaro denominata Petrol Mafie.

LEGGI ANCHE: Imponimento: “pioggia” di condanne sugli imputati del rito abbreviato

Imponimento: Tedesco resta in carcere pure per i voti del clan Anello al senatore Mangialavori