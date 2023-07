Comune di Vibo: Adriana Teti denuncia un’aggressione in Municipio

Attimi di concitazione nel pomeriggio al Comune di Vibo Valentia. Le urla della dirigente comunale Adriana Teti hanno infatti interrotto il Consiglio comunale dove era in corso la discussione del bilancio. Consiglieri, sindaco e assessori si sono così riversati nell’atrio di “Palazzo Luigi Razza” al primo piano per capire cosa fosse successo. Stando al racconto fatto dalla dirigente ai presenti ed alla polizia municipale, due persone – marito e moglie – l’avrebbero avvicinata in Municipio per chiederle spiegazioni in ordine all’approvazione di una pratica. L’uomo, quindi, non ritenendosi soddisfatto delle risposte – stando al racconto di Adriana Teti – avrebbe afferrato la dirigente per il collo desistendo solamente per via delle urla della dirigente. Marito e moglie si sarebbero quindi allontanati dalla sede del Comune. La polizia municipale è in ogni caso impegnata a ricostruire compiutamente l’accaduto e a raccogliere la denuncia di Adriana Teti. Sull’accaduto l’amministrazione comunale, il sindaco, la giunta e i consiglieri con una nota hanno espresso “massima solidarietà alla dirigente del Comune, Adriana Teti, per la inqualificabile aggressione subita. È semplicemente assurdo pensare di poter affermare le proprie tesi con la violenza. Il tutto è per giunta accaduto all’interno del Municipio, mentre erano in corso i lavori del Consiglio comunale. Siamo certi che le forze dell’ordine accerteranno le responsabilità in merito a quanto avvenuto e ci stringiamo alla dirigente Teti, che ha sempre servito con dignità e onore – afferma in una nota la giunta comunale – la sua città nell’esercizio delle sue funzioni”.

