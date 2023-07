Comune di Vibo: una lite con una funzionaria alla base dell’aggressione alla Teti

Adriana Teti

Meglio si chiariscono con il passare delle ore i contorni della vicenda che nel pomeriggio ha visto per protagonista la dirigente del Comune di Vibo Adriana Teti che ha denunciato un tentativo di aggressione ai suoi danni in Municipio. Stando a quanto siamo riusciti ad apprendere, la discussione sarebbe nata già stamane (per via dell’approvazione di una determina) tra la dirigente ed una funzionaria dello stesso Municipio in difesa della quale – e quindi contro la Teti – sarebbe intervenuto il marito. Non, dunque, l’intrusione di una coppia – marito e moglie – all’interno del Municipio ma un diverbio per ragioni di lavoro tra la dirigente Teti e la funzionaria che avrebbe poi chiamato il marito per difendersi. Tutti i protagonisti della vicenda sono stati già individuati dalla polizia che si è recata in Municipio e sta cercando di ricostruire compiutamente l’accaduto al fine di accertare tutte le responsabilità. Sinora si registra solamente (attraverso l’invio di una mail) la solidarietà della giunta e dei consiglieri comunali alla dirigente Adriana Teti, ma non la versione sull’accaduto da parte della funzionaria e del marito. SEGUONO AGGIORNAMENTI

