Operazione della Dda e della Finanza nel Vibonese: gli indagati sono 48 – Nomi

Francesco Mancuso (Bandera)

Sono in totale 48 gli indagati nella nuova inchiesta della Dda di Catanzaro che ha portato la Guardia di finanza a sequestrare nel Vibonese beni per 11 milioni di euro tra cui anche il villaggio Sayonara di Nicotera Marina. Quattro i fermi di indiziato di delitto: Francesco Mancuso, 52 anni, di Limbadi (fratello dei più noti boss Pantaleone Mancuso, detto Scarpuni, e Giuseppe Mancuso, detto "Pino Bandera); Domenico Cupitò, 64 anni, di Nicotera, detto "Pignuni"; Assunto Natale Megna di Nicotera Marina, padre del nuovo collaboratore di giustizia Pasquale Megna; Paolo Mercurio, 45 anni, di Marcellinara. Questi invece tutti gli altri indagati: ACCORINTI Antonino detto "Nino", di Briatico nato il 15-04-1956; ACCORINTI Antonio, nato l'08-08-1980, di Briatico (figlio di Antonino); ACCORINTI Giuseppe, detto "Peppone", nato il 27-03-1959, di Zungri; ARCURI Maria Eugenia Grazia, nata il 02-07-1965 di Nicotera; BARILLÀ Elena, nata il 15-05-1993, di Reggio Calabria; BENINCASA Sabrina, nata il 25-10-1973, residente a Lamezia Terme; BLASIMME Teodosia, nata il 16-03-1950, di Cittanova; BONAVITA Giuseppe Armando, nato il 13-07-1979, di Briatico; BONAVITA Roberta, nata il 21-12-1970, di Briatico; BONTEMPI Pierluigi, nato il 07-02-1964, di Roma; CICONTE Domenico Antonio nato il 17-01-1964, di Sorianello; CONTI Agatino, nato a Catania il 27-06-1959 e residente in Tremestieri Etneo; CRISAFULLI Giovanna, nata il 10-10-1960, residente a Tremestieri Etneo; CUPITO' Alessio Natale, nato il 23.12.1986, di Nicotera; CUPITO' Francesco, nato il 31-05-1992, di Nicotera; CUPITO' Simone, nato il 05-12-1996, di Nicotera; D'ANGELO Giuseppe, nato a il 14-08-1979, di Nicotera; DEMARZO Fabio, nato il 13-03-1973, di Melicucco; FALSAPERNA Francesco, nato il 12-02-1970, di Mascalucia; FONTI Domenico, nato il 27-05-1978, di Cittanova; FONTI Giuseppe, nato il 28-02-1944, di Cittanova; IMBALZANO Domenico, nato il 30-05-1969, di Reggio Calabria;