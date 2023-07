Reggio, investe e uccide un ragazzo: arrestato un 42enne

Al culmine di intense attività di ricerca, coordinate dalla Procura di Reggio Calabria, diretta da Giovanni Bombardieri ed effettuate dagli agenti della polizia della squadra mobile e dell’Upgsp, è stato rintracciato e sottoposto a fermo, per il reato di omicidio, un cittadino italiano di 42 anni, Francesco Sapone cl.’ 81, che si era dato alla fuga ieri dopo aver travolto e ucciso un ragazzo di 27 anni, Moussine El Rhannaoui, nel piazzale del distributore di carburanti Q8 situato in località Pellaro. Il 42enne è stato rintracciato dagli agenti delle Volanti a Motta San Giovanni. L’intensificazione delle ricerche nella zona sono state predisposte a seguito del ritrovamento, nella giornata di ieri, giovedì 20 luglio, dell’autovettura in uso al giovane che è stata utilizzata per investire la vittima e un altro cittadino italiano che ha riportato delle ferite. L’arrestato, è stato condotto nella casa circondariale di Arghillà.

LEGGI ANCHE: Uccide un uomo scagliandosi con l’auto dopo una lite e poi fugge, indagini a Reggio