Tragico incidente nel Reggino, muore 20enne

di Ilario Balì

È di un morto il bilancio di un tragico incidente avvenuto nel pomeriggio odierno nel Reggino lungo la provinciale che collega Platì a Bovalino. La vittima è un 20enne, Salvatore De Marco di Platì. Secondo quanto si è appreso il giovane era al volante della sua automobile quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo su un tratto in rettilineo. Vani i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118. Soltanto poco più un mese fa sulla stessa strada a perdere la vita è stato un intero nucleo familiare. L’auto, un’utilitaria, con a bordo le vittime, è precipitata in una scarpata profonda circa 3 metri.

