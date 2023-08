Mileto, incidente stradale in pieno centro lungo corso Umberto I

Un incidente stradale si è verificato in pieno centro a Mileto sul tratto urbano della Statale 18 e all’incrocio con via Piperni, nei pressi di piazza Pio XII. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un furgone e un’automobile e al momento risultano ferite tre persone. Il mezzo pesante, stando alle prime ricostruzioni, a seguito dello scontro ha finito la sua corsa proprio in piazza, andando a impattare contro il muretto e le bordure delle aiuole, non riuscendo a evitare i tavoli e le sedie di un vicino bar. Fortunatamente al momento dell’incidente in zona non transitava nessun pedone. Sulla dinamica del sinistro stanno ora indagando le forze dell’ordine. Sul posto anche i vigili urbani e un’unità del 118 che, dopo i primi soccorsi, ha provveduto a trasportare i feriti all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia per le cure del caso.

