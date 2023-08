Un grosso incendio sulla costa ionica cosentina lambisce un villaggio turistico

di Antonio Alizzi

Paura sulla costa ionica cosentina a causa di un vasto incendio tra Sibari e Villapiana, dove le fiamme hanno interessato un lungo tratto di strada causando disagi alla circolazione in entrambe le direzioni. Ad aggiungere scompiglio anche lo scoppio di una bombola di gas, dovuto a cause in corso d'accertamento. L'esplosione avrebbe distrutto due auto parcheggiate nelle vicinanze.