Operazione Imperium, lascia il carcere 59enne di Sorianello

Domenico Ciconte

Lascia il carcere per gli arresti domiciliari Domenico Ciconte, 59 anni, di Sorianello, arrestato nell’ambito dell’operazione antimafia denominata Imperium. La gradazione della misura cautelare arriva all’esito dell’interrogatorio di garanzia di Ciconte, difeso dagli avvocati Guido Contestabile e Giuseppe Spinelli. In particolare, il gip ha riqualificato il reato contestato a Domenico Ciconte (alias “Berlusconi” o”Mimmo a bsetia”) da associazione mafiosa a concorso esterno in associazione mafiosa. In particolare, ad avviso della Dda di Catanzaro, Ciconte è accusato di aver corrisposto periodicamente delle somme di denaro agli appartenenti al clan Mancuso per il sostentamento familiare durante la detenzione e per il pagamento delle spese legali e processuali. Inoltre, in virtù dei pregressi rapporti intrattenuti con i fratelli Diego Mancuso e Pantaleone Mancuso (detto “l’Ingegnere”) e con Domenico Scardamaglia, detto Pajjuni, nonché in virtù dello stretto legame con Luigi Mancuso e con Assunto Megna, Ciconte avrebbe operato quale imprenditore nel settore boschivo, ottenendo una posizione commerciale dominante in relazione ai lavori di taglio boschivo, per aggiudicarsi i quali avrebbe chiesto l’intervento dei propri sodali anche attraverso l’interessamento dei vertici apicali della cosca Anello di Filadelfia.

