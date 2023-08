Incidente sulla superstrada Jonio-Tirreno, fra le vittime anche una bimba del Vibonese

Tragico scontro nel pomeriggio sulla statale Ionio-Tirreno nel territorio del comune di Melicucco in provincia di Reggio Calabria. Bilancio drammatico con tre morti, tra cui una bimba di 4 anni, deceduta pochi minuti dopo essere arrivata all’ospedale di Polistena. L’incidente stradale ha coinvolto due auto, un’Alfa Romeo Giulietta e una Bmw (condotta da Domenico Teramo di San Calogero, rimasto illeso), che si sono scontrate frontalmente, è avvenuto, a pochi metri dallo svincolo per Melicucco. Sul posto sono intervenute alcune ambulanze e l’elisoccorso, presenti carabinieri e agenti della Polstrada. La bimba di 4 anni morta era a bordo della Bmw e con lei c’era anche un’altra minore, trasferita in elisoccorso al Policlinico di Messina. Morta purtroppo la mamma della bimba (Valentina Crudo, nota speaker radiofonica, trasportata in elisoccorso ma è stata dichiarata la morte cerebrale). La famiglia era originaria di San Calogero. La terza vittima è il conducente dell’Alfa Romeo Giulietta, un 39enne di Cittanova (Domenico Politi). Tra le persone ferite anche due ragazze minori ricoverate all’ospedale di Polistena e non in pericolo di vita.