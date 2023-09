Vibo, vandalizzata la giostra inclusiva per bambini disabili

L’installazione era avvenuta appena qualche giorno fa e per la sua regolare fruizione mancava ancora qualche accorgimento. Stava per essere ultimata, insomma, la giostrina inclusiva per bambini disabili, simbolo di svago e, appunto, inclusione, all’interno della Villa comunale di Vibo. Ma qualcuno non è stato in grado – evidentemente – di comprendere l’importanza di tale iniziativa ed ha mal pensato di sfogare sulla piccola struttura mancanza di rispetto ed empatia. E’ questo che porta a pensare il gesto vandalico che ha portato al danneggiamento della giostra inclusiva. Così, ignoti – non ancora identificati – incuranti delle esigenze di altre persone, hanno manifestato la loro insensibilità e scarsa inclinazione al senso civico privando dei bambini speciali della possibilità di usufruire di uno spazio, una giostrina che rappresenta un’opportunità, un’attenzione in più – se vogliamo – per coloro i quali hanno qualche difficoltà motoria, tuttavia – visti i fatti accaduti – decisamente meno invalidanti di alcuni “disturbi” ampiamente palesati da chi, invece, si aggira per la città con l’intento di danneggiarla. Nei giorni scorsi anche il nuovo teatro è stato al centro di incomprensibili atti vandalici – già registrati, inoltre, mesi fa – ad opera di un gruppo di minorenni, alcuni dei quali già identificati. Quanto all’episodio verificatosi alla Villa comunale, invece, al vaglio degli inquirenti ci sono le immagini di alcune telecamere.

