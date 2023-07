Atti vandalici a Mileto, il sindaco sporge denuncia contro ignoti

Vandali in azione a Mileto. L’ultimo atto teppistico è stato compiuto nelle scorse ore ai danni della “Casa della Cultura” da poco inaugurata, situata all’interno dell’ex Ufficio delle Imposte dirette, in pieno centro cittadino. Nello specifico, ignoti hanno di notte preso di mira il portone principale dell’edificio, rompendo uno dei pomelli. Un episodio la cui gravità va oltre la semplice entità dei danni provocati, anche perchè fa il paio con altre azioni vandaliche verificatesi sul territorio comunale nelle ultime settimane. Da qui l’iniziativa del sindaco Salvatore Fortunato Giordano, il quale si è recato presso la locale stazione dei carabinieri per sporgere regolare denuncia contro ignoti a nome del Comune, facendo seguito «alla segnalazione dell’associazione “Accademia Milesia” che gestisce la struttura». Del fatto l’inquilino di Palazzo dei normanni ha informato mediaticamente anche la cittadinanza, con tanto di documentazione fotografica.

«Ieri notte – spiega – alcune persone che stazionano fino a notte fonda davanti alla Casa della Cultura hanno provveduto a staccare e danneggiare, il pomello posto sulla parte sinistra della porta di ingresso. Come noto nella zona è attivo il servizio di videosorveglianza per cui sono in corso indagini per identificare chi all’1.53 si è reso protagonista dell’insano gesto. Assicuro che di questo ne risponderà davanti all’autorità procedente». Il primo cittadino, nell’occasione, ci tiene infine ad avvertire «tutti i giovani che stazionano anche nelle ore notturne nella zona della via Duomo di Mileto centro, e in quelle dell’oratorio parrocchiale intitolato a Mamma Natuzza e della piazzetta del centro polivalente di Paravati, dove alcuni giovani tempo addietro hanno incendiato due panchine, di avere cura dei beni pubblici e di evitare di stazionarvi oltre una certa ora, nonché di utilizzare i cestini portarifiuti».

