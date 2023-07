Mileto, al via il progetto “Centri estivi” dedicato ai più giovani

Parte a Mileto il centro estivo dedicato alle fasce più piccole d’età. Il progetto viene messo in atto anche quest’anno dall’associazione sportiva “Pro Giovani”, con il contributo dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano. Prosegue in modo proficuo, dunque, l’azione sinergica della realtà associativa presieduta dall’allenatore Francesco Nesci, tesa a favorire la sana aggregazione sociale e la pratica delle varie discipline sportive tra i giovani (in particolare del calcio) sul territorio comunale della cittadina normanna. Il centro estivo 2023 è rivolto a persone di età superiore ai quattro anni. Nell’occasione, viene data la possibilità ai partecipanti di trascorrere momenti di vita comunitaria, di confrontarsi con i coetanei, di divertirsi in luoghi sicuri e di svolgere una salutare pratica sportiva, guidati da uno staff di esperti composto da istruttori giovanili abilitati e regolarmente riconosciuti dal Coni. Le varie attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle ore 19, presso la palestra della scuola primaria di Mileto, da poco riattivata e rimessa a nuovo dal Comune, situata nel plesso “Giuseppe Morabito”, nella via Nicola Lombardi.

LEGGI ANCHE: Mileto e la Seconda guerra mondiale, commozione per gli ottant’anni dalla “Strage di Carasace”

Mileto, dallo Sporting l’augurio di buon compleanno a Michele Coppolillo