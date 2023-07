Mileto, dallo Sporting l’augurio di buon compleanno a Michele Coppolillo

Michele Coppolillo compie oggi 56 anni. Assieme a Giuseppe Canale e Giuseppe Faraca è stato uno dei tre ciclisti calabresi passati tra i professionisti. Non tutti sanno, però, del suo legame con Mileto e la “Sei Giorni del Sole”, tra gli anni ’80 e ’90 una delle corse dilettantistiche più importanti del panorama internazionale, meta di alcuni dei più grandi campioni del ciclismo. Tra questi, il mitico Marco Pantani. All’epoca la gara veniva organizzata in Calabria dallo “Sporting Club” diretto dal patron – nonché ex presidente regionale della Federazione ciclistica italiana – Mimmo Bulzomì. Nell’edizione del 1990 ai nastri di partenza si presentò anche l’allora 23enne Coppolillo, in forza della squadra “Sicc Cucine componibili Jesi”. Una cavalcata trionfale, la sua, che grazie a tre tappe su sei conquistate lo portò ad aggiudicarsi sul traguardo finale di Lamezia Terme l’importante competizione agonistica internazionale, battendo gente del calibro di Wladimir Belli e Michele Bartoli. Fu quello il trampolino di lancio per il successivo passaggio nel mondo del professionismo, avvenuto l’anno dopo, ma sottoscritto con il team della “Italbonifica-Navigare” proprio al termine della tappa lametina. Tutto questo nella cittadina normanna non è stato dimenticato, tant’è che oggi all’ex corridore cosentino giungono gli auguri di buon compleanno dello Sporting Club.

«A nome del nostro club, dei miletesi e di tutti gli appassionati del ciclismo – afferma al riguardo lo storico presidente Bulzomì – ci preme inviare un caloroso augurio di buon compleanno a un corridore che con le sue performances ha reso onore alla Calabria e all’Italia. Lo ricordiamo con affetto mentre pedalava lungo le strade della nostra regione e si affermava con autorevolezza alla Sei Giorni del Sole, premiato sul palco da un grande del ciclismo come Francesco Moser e sotto lo sguardo vigile del mitico Gino Bartali. Siamo contenti del fatto che all’epoca gli portammo fortuna, aprendogli le porte del mondo del professionismo». Nella massima categoria Michele Coppolillo ha gareggiato fino al 2001, inanellando due vittorie di tappa al Tour Méditerranéen e al Trofeo Pantalica e numerosi piazzamenti, tra cui un secondo posto nella Settimana Internazionale di Coppi e Bartali, una terza piazza alla Milano-Sanremo, al Berner Rundfahrt ed al Trofeo Laigueglia. Nel 1994 si classificò al secondo posto nella classifica degli scalatori sia alla Vuelta a Espana che al Giro d’Italia. Al Giro vestì per 12 tappe consecutive la maglia verde.

