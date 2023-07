Mileto, consensi per il recital di canto del Cantiere musicale internazionale

Ha rappresentato, di fatto, l’evento di chiusura dell’anno accademico del Cantiere musicale internazionale di Mileto, sorto tempo fa per volontà del maestro di pianoforte Roberto Giordano. E non ci poteva essere modo migliore, visto che a farla da padroni sono stati ancora una volta i canti e le melodie levatisi alti nell’auditorium “Umberto Micheli” della scuola di alta formazione, con sede nell’ottocentesco palazzo San Giuseppe. A proporre i vari brani, davanti a un pubblico numeroso e attento, ci hanno pensato la soprano Caterina Francese, il tenore Francesco Anile e il pianista Sergio Coniglio. E le emozioni non sono certo mancate, sottolineate dalle numerose standing ovation con cui i presenti – e tra questi il sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano e altri esponenti dell’amministrazione comunale – hanno voluto omaggiare i bravi maestri.

Il recital di canto ha proposto, tra le altre, opere di Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Francesco Cilea e Francesco Paolo Tosti. Un programma variegato e di tutto rispetto, chiuso con due classici della canzone napoletana come “Torna a Surrientu” e “O surdatu nnammuratu”. Nei giorni scorsi il Cantiere musicale internazionale ha, tra l’altro, festeggiato i suoi dodici anni di attività. Tanti, in questo arco di tempo, i corsi di perfezionamento proposti dalla scuola con il contributo di alcuni dei più importanti musicisti italiani e stranieri. Lezioni e master class a cui annualmente partecipano decine di studenti provenienti anche da altre nazioni. Un impegno a 360%, con un occhio anche al sociale. Il Cmi, infatti, dal 2022 ospita al suo interno anche il presidio di “Nati per leggere” e l’unica sede in Calabria di “Nati per la Musica”, rendendo operativo nella regione il progetto nazionale che promuove l’esperienza musicale in famiglia come strumento di relazione, già durante la gravidanza, per uno sviluppo migliore del bambino nelle prime epoche della vita.

