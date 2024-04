Lavori pubblici a Vibo Marina, De Pinto: «Vanno a rilento creando un danno pure al porto»

Dopo l’intervento sui lavori nella piazzetta di Bivona, il segretario di sezione della Lega, Mino De Pinto, punta nuovamente il dito contro l’amministrazione comunale di Vibo Valentia in merito ai lavori su via Michele Bianchi e via Emilia a Vibo Marina. “Anche questa volta, in un periodo in cui le belle giornate favoriscono il flusso di turisti e villeggianti verso il porto, la parte più importante del lungomare e, se vogliamo aggiungere, anche la più trafficata, è oggetto di cantierizzazione continua. I lavori in questione, cominciati circa un mese fa, vanno avanti molto a rilento e, soprattutto, senza un adeguato controllo da parte di chi ha la competenza di farlo. Ancora non è dato sapere per quanto tempo andranno avanti, ma penso si protrarranno per molto. Ciò crea un forte disagio non solo ai cittadini, ma soprattutto alle attività della zona, le quali faticano ad accogliere gli utenti vista la difficoltà nel reperire parcheggio, senza contare la problematica che si è creata sul piano della viabilità. Il protrarsi di questa situazione arrecherà un danno anche al porto dal punto di vista commerciale, a causa delle difficoltà di transito in entrata e uscita da parte di mezzi e approvvigionamenti. Alle porte della stagione estiva è inammissibile effettuare lavori del genere nella frazione più a vocazione turistica della città, in un’area strategica per l’accesso al porto e alle spiagge, se poi non vengono conclusi per tempo. In conclusione – afferma De Pinto – si auspica una rapida risoluzione del problema, quantomeno il ripristino delle basole una volta effettuati gli interventi per poter transitare nell’area in sicurezza. Non è certo il caso di arrivare alle elezioni amministrative di giugno con i cantieri aperti”.

