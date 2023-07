Vasto incendio nell’area di Mileto vecchia, il sindaco: «Allertata la Protezione civile» – Video

width="560" height="316" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true">

Con il passare delle ore sta diventando sempre più preoccupante la situazione nei pressi del Parco archeologico medievale di Mileto antica, in questo periodo interessato da interventi di valorizzazione. Da ieri pomeriggio una serie di incendi stanno interessando l’intera vallata che fino al 1783 ospitava la città, nel XI secolo elevata da Ruggero I d’Altavilla a capitale della propria contea normanna. Il fuoco è divampato già da ieri e si protratto sino a tarda notte, spegnendosi da solo dopo aver distrutto diversi ettari di terreno. Poco fa, invece, complice anche il vento, l’ulteriore vasto incendio nell’area risparmiata ieri dalle fiamme. A lanciare in questo caso l’allarme è stato il sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano. “In questo momento mi segnalano un vasto incendio nella zona di Mileto Vecchia. Ho chiamato il 115 dei vigili del fuoco e al momento sono tutti impegnati in spegnimento di altre zone. Poiché la situazione è questa e un pronto intervento sembra al momento non eseguibile – aggiunge il primo cittadino – si invitano tutti coloro che dovessero abitare nelle zone interessate, nel caso in cui le fiamme dovessero avvicinarsi alle abitazioni, ad abbandonare le case e portarsi in luoghi più sicuri. Provvedo, intanto, ad avvisare la Protezione civile”. Le parole del sindaco di Mileto, evidentemente, preoccupano, sia perché fanno presagire che le fiamme potrebbero toccare reperti storici e abitazioni private, sia perchè confermano che i vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia, così come del resto ieri, non possono intervenire e sono ormai allo stremo a causa dei continui interventi che si stanno ritrovando ad effettuare in queste ore sull’intero territorio provinciale.

LEGGI ANCHE: Calabria divorata dalle fiamme, un morto nel Reggino e incendi anche a Vibo

Caldo record in Calabria: nella notte temperature con picchi di 35°C anche nel Vibonese