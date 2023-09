Tragedia nel Vibonese: muore improvvisamente Marianna Frugiuele, giovane dirigente di un’azienda

Lutto nel Vibonese per l’improvvisa scomparsa di Marianna Frugiuele, giovane donna cosentina – dipendente dell’azienda Spi Finestre spa – colpita da improvviso malore. Il ricordo della proprietà e dei colleghi: «Tristi e attoniti, comunichiamo che venerdì 8 settembre ci ha lasciato Marianna Frugiuele. Appena laureata è entrata a far parte del team Spi Finestre spa. Ha apportato fin da subito il suo contributo nelle attività di ricerca e sviluppo, fino a diventarne la responsabile, per assumere poi l’incarico di Executive Assistant della direzione generale. Marianna, classe 1982, oltre alle grandi doti di fervida intelligenza e competenza tecnica era soprattutto una ragazza garbata, dispensatrice di sorrisi e buon umore. Mai sopra le righe, sempre disponibile ad aiutare i colleghi, sempre sensibile ed attenta alle esigenze dell’azienda. La caratterizzava l’amore per gli animali, era fortemente legata a Main il suo pastore tedesco. Lodevole l’impegno nel salvataggio e riposizionamento dei randagi locali. La sua scomparsa improvvisa e inspiegabile ha lasciato un enorme vuoto in tutti noi. Ci stringiamo alla sua famiglia in questo momento di profondo dolore».