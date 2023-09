Dramma all’ospedale di Cosenza, muore un bimbo di un anno: grave il fratellino

Ancora da chiarire le cause del decesso del piccolo mentre il neonato di cinque mesi è stato trasferito al "Bambino Gesù" dove lotta per la vita. Momenti di forte tensione al nosocomio bruzio

Shock, dolore e rabbia si fanno strada nel momento più atroce che due genitori possano vivere: la morte di un figlio. Ed è ciò che è accaduto all’Annunziata di Cosenza dove, nel reparto di Neonatologia, per cause ancora da stabilire, è morto un bimbo di un anno, mentre il fratellino di appena cinque mesi lotta per la vita, e dal nosocomio bruzio è stato trasportato con un volo d’urgenza all’ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma. I piccoli, originari di Cassano allo Ionio, erano stati portati all’Annunziata dai genitori a causa di febbre molto alta e sintomi caratteristici, probabilmente, di una infezione virale, sebbene sulla diagnosi non ci siano ancora notizie chiare. La morte del primogenito ha gettato la famiglia nel totale sconforto a cui hanno fatto seguito momenti di forte tensione fatti rientrare dalle forze dell’ordine. E mentre si indaga sul decesso del bimbo di un anno, a Roma il fratellino lotta per la vita. Un dramma nel dramma.

