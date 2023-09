Inchiesta Maestrale: revocati i domiciliari a dottoressa dell’Asp di Vibo

Decisione del gip di Catanzaro in accoglimento di un’istanza prodotta dal difensore

Revocata dal gip di Catanzaro Sara Merlini la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Maria Vittoria Errigo, 69 anni, di Vibo Valentia, dietista-nutrizionista dell’Asp e responsabile del servizio pasti per i degenti, indagata nell’operazione Maestrale-Carthago con l’accusa di truffa aggravata sul numero dei pasti somministrati ai degenti dell’ospedale di Vibo. Nel corso dell’interrogatorio, la dottoressa Errigo – ad avviso del gip –ha effettuato “una ricostruzione alternativa della vicenda, adeguatamente supportata in via documentale nell’istanza” prodotta dagli avvocati Giovanni Vecchio e Roberto Franco, che ha portato il giudice a revocare la misura degli arresti domiciliari.

LEGGI ANCHE: Maestrale: la truffa sui pasti ospedalieri porta ai domiciliari una nutrizionista dell’Asp di Vibo

Maestrale-Carthago: lascia i domiciliari l’avvocato vibonese Azzurra Pelaggi

Inchiesta Maestrale: modificate le misure per cinque indagati