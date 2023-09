Drapia, lutto cittadino per la prematura scomparsa dell’avvocato ed ex sindaco Mario Bagnato

Mario Bagnato

Sull’onda della «profonda e straordinaria emozione della cittadinanza» per l’improvvisa scomparsa stamane dell’avvocato ed ex sindaco Mario Bagnato, l’amministrazione comunale di Drapia guidata dal sindaco Alessandro Porcelli ha inteso proclamare per la giornata di domani il lutto cittadino. Un atto dovuto, «in segno di profondo rispetto e di partecipazione al dolore – evidenzia il primo cittadino – al fine di consentire iniziative di riflessione o di partecipazione alla cerimonia funebre». Mario Bagnato ha ricoperto la carica di sindaco di Drapia dal 23 aprile 1995 al 13 giugno 1999. Per molti cittadini è stato, prima di essere un amministratore, un caro amico ed un fine avvocato del Foro di Vibo Valentia. Sono tanti i messaggi di cordoglio e di vicinanza che in queste ore stanno giungendo ai familiari di Mario Bagnato, mentre l’intera frazione di Caria, suo paese natale, si è stretta ai suoi cari con profondo rispetto e cordoglio. Le esequie, avranno luogo domani 23 settembre alle ore 11 nella parrocchia San Salvatore di Caria. In segno di omaggio, oltre alla presenza del gonfalone comunale al funerale, l’esposizione nella sede municipale della bandiera a mezza asta e l’osservanza di un minuto di silenzio in occasione della prima seduta utile di Consiglio comunale. Il sindaco Porcelli nella sua ordinanza ha invitato «tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali, produttive ed i titolari di attività private di ogni genere a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute opportune, anche con la sospensione delle rispettive attività durante il corso della cerimonia funebre, con esclusione dei servizi indispensabili ed obbligatori».

