San Calogero, è morta Maria Maccarone la donna beneficiata da santa Paola Frassinetti

di Marco Galati

Se n’è andata in punta di piedi, così come aveva vissuto, sebbene la sua stessa vita fosse stata illuminata ad un certo punto dal clamore della grazia divina. È morta così, all’età di 92 anni, Maria Maccarone, colei che nel lontano 7 agosto del 1981 balzò agli onori della cronaca nazionale per un’improvvisa guarigione da una gravissima malattia invalidante progressiva, dopo aver passato 14 anni col corpo immobilizzato nel letto di casa dalla testa in giù. Una guarigione inspiegabile per la scienza, al tempo attribuita all’opera d’intercessione dell’allora beata, e oggi santa, Paola Frassinetti, religiosa a cui la donna non aveva mai smesso di rivolgersi nelle sue preghiere, aiutata nelle sue invocazioni dalle suore dorotee di San Calogero.Già da tempo le condizioni di salute di Maria Maccarone non erano al meglio, nelle scorse ore si sono ulteriormente aggravate fino a farla spirare. La comunità di San Calogero piange ora la sua scomparsa.

