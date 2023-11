Presunte molestie a scuola, a processo in Calabria un docente e l’ex preside

Rinvio a giudizio per un professore e per una ex dirigente scolastica del Cosentino. Il gup del Tribunale di Cosenza, Manuela Gallo, ha disposto il rinvio a giudizio per il professore Angelo Giuseppe Bastone, accusato di molestie sessuali da alcune ex studentesse dell’Istituto di istruzione superiore “Majorana” di Castrolibero. L’ex preside Jolanda Maletta dovrà rispondere, invece, di omissioni d’atti d’ufficio. Il docente è indagato dalla Procura di Cosenza per abusi su alcune studentesse. Tre ragazze, che all’epoca dei fatti frequentavano l’istituto superiore “Majorana” di Castrolibero, denunciarono il docente per presunti episodi che si sarebbero verificati anche negli anni passati. Da quel momento, il caso finì sotto i riflettori nazionali. Gli studenti occuparono la scuola per due settimane. Arrivarono poi gli ispettori del Ministero che sentirono docenti e professori. L’ex preside, secondo l’accusa, avrebbe omesso di denunciare all’autorità giudiziaria e ad altre autorità competenti i presunti episodi di abusi di cui parlarono le studentesse. Lo scorso febbraio, il professore Barone è tornato in classe in un altro liceo perché l’Ufficio scolastico regionale aveva disposto il reintegro del docente dopo la decisione del giudice del lavoro del Tribunale di Cosenza. Il professore è accusato di violenza sessuale, tentata violenza sessuale, molestie sessuali e tentata estorsione. Il processo prenderà il via il prossimo 11 gennaio. (Agi)

LEGGI ANCHE: Capo Vaticano, indagato animatore turistico per abusi su una bambina

Palpeggia minorenne durante festa di compleanno, un arresto nelle Serre vibonesi

Nonno violentava nipotina nel Vibonese, in quattro a giudizio