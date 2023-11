Crack del colosso vibonese dell’ortofrutta: Cassazione annulla con rinvio sequestro di beni

La Cassazione, in accoglimento di un ricorso proposto dall’avvocato Giuseppe Bagnato, ha annullato con rinvio l’ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame di Vibo Valentia aveva confermato il sequestro preventivo di beni mobili e immobili nei confronti di Pietro Francica, 60 anni, di Briatico, ritenuto socio occulto della società di fatto del cosiddetto “Gruppo Barbieri”, dichiarata fallita con sentenza emessa dal Tribunale di Vibo Valentia nel 2021, sentenza successivamente revocata dalla Corte d’Appello di Catanzaro, ma ancora non definitiva. In particolare nell’ambito di tale procedimento penale, il gip del Tribunale di Vibo Valentia ha emesso un decreto di sequestro preventivo e per equivalente per la somma complessiva di oltre 10 milioni di euro nei confronti di tutti gli indagati. Il decreto è stato confermato dal Tribunale del Riesame reale di Vibo Valentia nei confronti di tutti gli indagati e anche di Pietro Francica, a cui nel contempo erano stati posti sotto sequestro terreni, fabbricati, autovetture e conti correnti bancari. La Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza del Riesame per la parte più importante relativa al sequestro che aveva fatto seguito alla contestata bancarotta per distrazione determinata dalla fuoriuscita della Geosapori e Coof, negli anni 2018 e 2020, dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra le società del Gruppo Barbieri, assegnatario del’appalto per la fornitura di frutta e verdura nelle scuole per l’importo complessivo di circa 15 milioni di euro. Nei confronti di Pietro Francica rimane confermato il sequestro preventivo della somma complessiva di circa 360 mila euro, in concorso con gli altri indagati, di cui solo 12.000 euro a lui direttamente riferibili. Il processo è giunto alla fase dibattimentale e la prossima udienza è fissata dinanzi al Tribunale collegiale per il 13 dicembre.

